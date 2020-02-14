Diyarbakırlı esnaftan 'Sevgililer Günü'nde imkanı olmayanlara ücretsiz çiçek ve plaket

Diyarbakır’da bir kuyumcu esnafı, 2005 yılından beri imkanı olmayan vatandaşların eşine, nişanlısına ve sevgilisine vermesi için 'Sevgililer Günü'nde hediye dağıtıyor.

Bu yıl da geleneğine devam eden esnaf Mehmet Yüksel, 'Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırlattığı 2 bin civarında plaket ve çiçekleri maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıttı. 100 bin lira tutarındaki hediyeleri hazırlatan Yüksel, bu 2 bin plaket ve çiçeğin yetmemesi halinde duruma göre tekrar hediye paketleri hazırlatıp dağıtacağını söyledi.