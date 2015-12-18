Diyarbakır'da Sur yürüyüşüne müdahale

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağını protesto etmek isteyenlere müdahale eden polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Ekinciler Caddesi'nde ıslıklar ve sloganlarla yürüyüş yapmak isteyenlere gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale eden polis, bir binayı ablukaya aldı. Sokağı çembere alan ve takviye isteyen polis, bina çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Olayı protesto eden kalabalık bir grup da olay yerine gelip polisi yuhaladı. Bu arada polise atılan bir adet ses bombası patlamadan bir aracın altına düştü. Gergin bekleyiş sürüyor.