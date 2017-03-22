Diyarbakır Newroz'unda hayatını kaybeden gencin vurulma anı

Diyarbakır'da Newroz kutlamaları sırasında arama noktasında polis tarafından vurulan gencin vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı. Diyarbakır Valiliği'nin "'Çantamda bomba var hepinizi öldüreceğim' diyerek elindeki bıçakla alana koştuğu için canlı bomba olma ihtimali değerlendirildiğinden müdahale edilmiştir" dediği gencin yarı çıplak vaziyette elinde bıçakla vurulduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler Valiliğin açıklamasıyla çelişti. Vurulan gencin elinde çanta olmadığı görüldü.