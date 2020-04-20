Diyarbakır’da yaban kedisi yavruları görüldü

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasında bulunan bölgede çiftçiler, 4 yaban kedisi yavrusu gördü. Çiftçiler bir süre inceledikleri yaban kedilerini tekrar yerlerine bıraktı.

Çınar ile Mazıdağı arasında bulunan Reşan mezrasında çiftçilik yapan vatandaşlar, su borularının altında ses duydu. Buraya yönelen çiftçiler, boruların altında 4 yaban kedisi yavrusu gördü. Çiftçiler daha önce görmedikleri hayvanı leopar yavrusuna benzetirken, bir süre inceledikleri hayvanları daha sonra yerine bırakıp bölgeden uzaklaştı.

Konu ile ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, yaban kedilerinin doğal yayılımının Batı Avrupa'da İskoçya'dan, Orta ve Doğu Avrupa'dan Orta Asya'ya ve Hindistan'a kadar uzandığını ayrıca Afrika'nın tropik ormanları kuşağı haricinde Afrika'nın büyük bir kısmında yaygın olduğunu söyledi.