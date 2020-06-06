T24 LogoT24 Logo
Haberler

Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

06 Haziran 2020 11:06

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 36 yaprak ve 18 sayfadan oluşan, deri üzerine İbrani alfabesi ile yazılmış el yazmalı kitap, 1 adet parşömen üzerine baskılı Hz. Meryem ve Hz. İsa figürlerinin olduğu tablo ile 1 adet heykel ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Ergani ilçe merkezinde ikamet eden 3 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildiği kaydedildi. Açıklamada, “Alınan bilgiye istinaden, Ergani İlçe merkezinde belirlenen yerde icra edilen operasyonda, bahse konu şüpheli şahıslar tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan adli aramada 1 adet 11 çarpı 10 santimetre ebatlarında, 36 yaprak ve 18 sayfadan oluşan, deri üzerine İbrani alfabesi ile yazılmış el yazmalı kitap, 1 adet parşömen üzerine baskılı Hz. Meryem ve Hz. İsa figürlerinin olduğu tablo, 1 adet heykel, 1 adet Baretta marka 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 3 adet tabancaya ait şarjör ve 16 adet 7,65 milimetre çapında fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine teslim edilmiş, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi.

ETİKETLER

diyarbakırerganitarihi eser kaçakçılığıbaskın

Diğer Videolar

Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin’in cenazesi ailesine teslim edildi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Temmuz 2020

Cemal Metin Avcı'nın, Pınar Gültekin'i öldürmeden önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı!

Foseptiğe düşen yavru köpekler kurtarıldı

Beyonce'nin görsel albümü Black Is King'in fragmanı yayınlandı

Erdoğan önce anlattı, sonra alkış bekledi: Güzel değil mi? Söylemesek alkışlamayacaksınız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İşte MHP'li Enginyurt'un kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmeden önceki...

Cüneyt Özdemir'den AKP'li Ünal'a tepki: Beni Netflix lobisine atamış!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Prof. Naci Görür: Marmara depremi "Geliyorum" diye bağırıyor; çok korkuyorum...

Sözcü yazarı Özdil'den 'Akdeniz uyarısı': Maazallah, Ayasofya'yı cenaze namazıyla açmayalım...

Ceylanpınar'da 2 polisin öldürülmesine ilişkin önemli iddia: Bir polis delillerle...

MHP'li Cemal Enginyurt kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi!...

Eski AKP Milletvekili Prof. Osman Can: Adalet Ağaoğlu'nun anısı önünde...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İşte MHP'li Enginyurt'un kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmeden önceki...

Cüneyt Özdemir'den AKP'li Ünal'a tepki: Beni Netflix lobisine atamış!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24