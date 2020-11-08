Diyarbakır'da gündem olan sokak röportajı: Sosyalizm nedir, sosyalist misiniz, kimlere denir?

Bir vatandaş, 'Kimlere sosyalist denir?' sorusuna "İnsan haklarını savunanlar, zulme karşı çıkanlar" yanıtını verdi.

Söz konusu röportaj sosyal medyada gündem oldu. Birçok vatandaşlar videoyla ilgili paylaşım yaptı. İşte onlardan bazıları;