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Diyarbakır'da gündem olan sokak röportajı: Sosyalizm nedir, sosyalist misiniz, kimlere denir?

Vatandaşlara 'Sosyalizm nedir?', 'Kimlere sosyalist denir?', 'Sosyalist misiniz?' soruları yöneltildi

08 Kasım 2020 14:07

Diyarbakır'da OrtadoğuNews'in yaptığı sokak röportajında vatandaşlara 'Sosyalizm nedir?', 'Kimlere sosyalist denir?', 'Sosyalist misiniz?' soruları yöneltildi. Vatandaşların birbirinden farklı cevaplarının yer aldığı röportaj sosyal medyada gündem oldu.  

Bir vatandaş, 'Kimlere sosyalist denir?' sorusuna "İnsan haklarını savunanlar, zulme karşı çıkanlar" yanıtını verdi. 

Söz konusu röportaj sosyal medyada gündem oldu. Birçok vatandaşlar videoyla ilgili paylaşım yaptı. İşte onlardan bazıları;

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