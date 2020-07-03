T24 LogoT24 Logo
Haberler

Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu

03 Temmuz 2020 10:57

Diyarbakır’ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde 19 Haziran ve 2 Temmuz arasında düzenlenen operasyonlarda toplam 858 ton esrara denk gelen 28 milyon 625 bin 310 kök kenevir bitkisi ile 3 ton 75 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında 19 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında Lice, Hani Ve Kocaköy ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi. İstihbari çalışmalar sonucu önceden tespiti yapılan 267 farklı koordinatta, 510 kilogram toz esrar, 2 ton 229 kilogram kubar esrar ve 337 kilogram skunk olmak üzere toplam 3 ton 75 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca toplam 858 ton esrara denk gelen 28 milyon 625 bin 310 kök kenevir bitkisi ile kenevir tarlalarını sulamak maksadıyla kullanılan 15 adet su motoru, 2 jeneratör ile 16 bin 592 metre su hortumu ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.

ETİKETLER

diyarbakıruyuşturucuoperasyonesrarkenevir

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ağustos 2020

Şoförden, dili boğazına kaçan adama hayat kurtaran müdahale

Ankara Üniversitesi’nde devir teslim

'Üzgün kedi', sosyal medyada gündem oldu

Kuryeden iş arkadaşına tehlikeli şaka; son anda böyle kaçtı

Ölüm orucundaki avukatlar için yapılan eyleme katılan Menderes Samancılar, Ebru Timtik'in mesajını okudu: Havalandırma hakkı yok

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

5 ay önce kendini Antalya'daki çiftliğine kapatan Tuğba Özay, Diyabakır'da...

Diyarbakır'da yapılan sosyal deney gündem oldu: "Param yok, bana yemek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de parti kuruyor"...

Düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye Koronavirüs bulaştı!...

Nagehan Alçı, Bilal Erdoğan’la Ahlat'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı köşkünü gezdi: Bir...

Koronavirüs'e yakalanan hemşire, 3 duyusunu kaybetti; "Yaşamamak gibi bir şey"...

Kılıçdaroğlu’ndan, “İnce’yi disipline vermeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

5 ay önce kendini Antalya'daki çiftliğine kapatan Tuğba Özay, Diyabakır'da...

Diyarbakır'da yapılan sosyal deney gündem oldu: "Param yok, bana yemek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24