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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

29 Ekim 2021 13:30

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Erbaş, başkent Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Aliyev görüşmede, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek Türk halkına mutluluk ve refah diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan’a yaptığı son ziyareti hatırlatan Aliyev, Erbaş’ın ziyaretinin Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin bir başka örneği olduğunu ve ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklara yaptığı ziyaretin önemine değinilerek işgal sırasında Ermeniler tarafından tüm tarihi ve dini eserlerin yıkımına tanık olduğu kaydedildi. Ayrıca Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği belirtildi.

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