Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ülkemiz imam hatip neslinin gayretleriyle bugünleri yaşıyor

LGBTİ+ bireyleri hedef gösteren açıklamalarıyla Ankara Barosu başta olmak üzere birçok insan hakları örgütü ve aktivistin tepkisini toplayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Diyanet'e yönelik saldırılar oldu. Diyanet hedef gösterildi' şeklindeki ifadeye 'Diyanet’e yönelik saldırıda bulunuldu' yanıtını verdi. Erbaş, Necip Fazıl Kısakürek’in “Ey düşmanım, sen benim ışığım ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın” sözlerine atıfta bulundu ve “Bu saldırılardan Diyanet güçlenerek çıkıyor. Demek ki teşkilatımız onları rahatsız edecek bir şeyler yapıyor ki yıpratmaya çalışıyorlar. Onlar yıpratmaya çalıştıkça da teşkilatımız daha güçleniyor ve kuvvetleniyor” dedi.

Önder İmam Hatipliler Derneği’nin Youtube'taki Ramazan Bayramı’na özel programa katılan Erbaş, Kısakürek’in sözlerine atıf yapmasının ardından programın ilerleyen bölümlerinden imam hatip okulları hakkında da değerlendirmede bulundu. Erbaş, imam hatip okullarından mezun olanların hepsinin ilahiyat fakültelerine gitmeyeceğini bildiklerini kaydederek, şunları söyledi:

“Ortaokul ve lisede okuyanların yüzde 15’i değil de yüzde 25’i imam hatipte okusun da ondan sonra üniversitelere gitsin istiyoruz. Bunun faydasını yaşıyoruz şu anda. Ülkemiz imam hatip neslinin gayretleriyle bugünleri yaşıyor… Rabbim 600 bin imam hatip öğrencisinden 60 bin imam hatip öğrencisine düştüğümüz günleri unutturmasın. 60 binden de 1.5 milyona çıkışının şükrünü eda etmeyi bizlere nasip eylesin.”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Nisan ayının sonlarında Diyanet TV'de yayınlanan hutbesinde, "İslam zinayı en büyük günah kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti" ifadesini kullanmıştı.

LGBTİ+'ları hedef gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları nedeniyle Ankara ve Diyarbakır baroları hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Barosu, LGBTİ+'ları hedef gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a şu açıklamayla tepki göstermişti;

"Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır."