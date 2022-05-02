Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İngilizce hutbe okudu: Dünyaya mesaj verdik

Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, Süleymaniye Camii’nde İngilizce hutbe okudu. Erbaş, “Cemaat içerisinde Türkçe bilmeyenler var hem onlar için hem de dünyaya mesaj verdik” dedi.

Süleymaniye Camii’nde bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. İstanbul’un dört bir yanından gelenler bayram namazını burada kıldı. Caminin içinde yer bulamayan seccadelerini cami dışarısına koyarak namazını kıldı. Hutbesinin bir kısmını İngilizce okuyan Ali Erbaş, barış mesajı verdi

Camiden çıkarken gazetecilere açıklama yapan Erbaş “Bu yıl Ramazan çok bereketli geçti. Teravih Namazları çok coşkulu geçti. 2 yıl Teravih Namazı’nı camilerde kılamamıştık. Onun özlemini bu sene gidermiş olduk. İngilizce kısmı özet ve bir paragraftı. Cemaat içerisinde Türkçe bilmeyenler var hem onlar için hem de dünyaya mesaj verdik. Bayram Müslümanlar için olduğu kadar bütün insanlık için de bir sevgi günleridir” dedi.