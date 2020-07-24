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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da cuma hutbesini elinde kılıçla okudu

24 Temmuz 2020 14:41

Ayasofya, öğle saatlerinde kılınan cuma namazının ardından cami olarak ibadete açılmış oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, namaz öncesi elinde kılıçla minbere çıkarak hutbe verdi. 

Erbaş hutbesinde "Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'yı vakfetmiştir. Bizde vakıf malı kutsaldır, dokunan yanar, lanetlenir " ifadelerini kullandı. 

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