DİSK'ten İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistinlilerle dayanışma eylemi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistinlilerle dayanışma eylemi yaptı.

DİSK, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti. Basın açıklamasını yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu şunları söyled:

"Filistin halkı yalnız değildir", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganlarının atıldığı açıklamada Çerkezoğlu, "Bugün İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkı ile dayanışmamızı ifade etmek için toplandık. İsrail'in yeni saldırıları Filistin'de yeni katliamlar getirdi. Sadece askeri güçler değil, sivil yerleşimciler de Filistin halkına karşı saldırılarını sürdürüyor. Siviller öldürülüyor. Ama onurlu Filistin direnişi de sürüyor. Filistin davası bizim davamızdır, Filistin'in kurtuluşu bizim kurtuluşumuzdur. Gerekeni yapın, yatırımları geri çekin, " açıklamalarını yaptı.