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DİSK'ten hastane önünde açıklama: İktidar sağlık çalışanlarının sesini duymalı

DİSK üyeleri alkışlarla "Sağlık işçisi köle değildir" sloganları attı

28 Ekim 2020 20:06

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), “Sağlık emekçileri için küresel eylem ve dayanışma günü” dolayısıyla, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yaptı. İktidarın sağlık çalışanlarının sesini duymasını istediklerini ifgade eden DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bütün sağlık çalışanlarına aşı yapılmalı. Çalışma süreleri kısaltılmalı ve Covid-19 sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı sayılmalı" dedi.

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