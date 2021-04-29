Pandemi gölgesinde 1 Mayıs | Sendika temsilcileri, 1977'de katledilenleri Kazancı Yokuşu'nda andı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 1 Mayıs 1977’de katledilenleri Taksim’de bulunan Kazancı Yokuşu’nda andı.

Sıraselviler Caddesi’nde bir araya gelen kitle, "Bijî yek Gulan", "Yaşasın 1 Mayıs", "Faşizme karşı omuz omuza", "Gün gelecek devran dönecek katiller halka hesap verecek" sloganları eşliğinde Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Saygı duruşunun ardından 1 Mayıs 1977’de katledilen 34 kişinin isimleri okundu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, KESK ve TMMOB yöneticileri, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, çok sayıda siyasi parti temsilci ve yöneticisi, CHP, HDP, EMEP'ten isimler anmaya katılım gösterdi.

''1977’de katledilenlerin mücadele bayrakları bizim elimizdedir”

Sendika ve odalar adına ortak açıklamayı yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 44 yıl önce bu meydanda kaybettikleri yoldaşlarını anmak için toplandıklarını ifade ederek, “44 yıl sonra burada biliyoruz ki, bu ülkede 1 Mayıs tarihi, sınıflar mücadelenin ve demokrasi mücadelesinin tarihidir. Bu mücadelede Kurucu Genel Başkanımız Kemal Türker katledildi. Yitirdiğimiz tüm yoldaşlarımıza sözümüz anılarına ve bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak, katliamların gerçek sorumlularının yargılandığı, hesap verdiği, demokrasinin, eşitliğin egemen olduğu bir ülkeyi kurmaktır'' dedi. Onlara verdikleri sözü bugün bir kez daha yinelediğini ifade eden Çerkezoğlu, ''Bu ülkenin aydınlık geleceğini inşa edeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz. 1977’de katledilenlerin mücadele bayrakları bizim elimizdedir” açıklamasında bulundu.

''Sermayedarlar iktidar sayesinde servetine servet katıyor”

1 Mayıs’ı geçen senenin ardından yine pandemi koşullarında karşıladıklarını belirten Çerkezoğlu, pandemi ile birlikte işçi ve emekçilerin yaşam koşullarının daha da ağırlaştığını kaydetti. Yaşam koşullarının yanı sıra sorunların ve öfkenin de büyüdüğü bir dönemden geçtiklerini söyleyen Çerkezoğlu, pandemi sürecinde AKP’nin tüm politikalarını işçi ve emekçiler için değil bir avuç sermayedar için geliştirdiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Genç, kadın işsizliğin en yüksek düzeye çıktığı, işten çıkarmaların tavan yaptığı, işten çıkarmayı yasaklama adı altında Kod 29’u getirilmesi gibi uygulamalara tanık olduk. İşçiler ve emekçiler, virüsle burun buruna yaşamaya devam ederken; sermayedarlar, servetlerine servet katıyor. Bizler yoksullaşıyoruz, ayda 39 liraya yaşamaya mahkum ediliyoruz ama; sermayedarlar iktidar sayesinde servetine servet katıyor”

”1 Mayıs’ı coşkulu bir şekilde kutlayacak, etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz”

Tam kapanma dediler ama; işçilerin yüzde 60’tan fazlası çalışıyor. Yarın işçilerin, işlerine gittiği bir tam kapanma mümkün değil. Bizler açsısından tam kapanma yok; sınıfsal ayrımcılık var. O nedenle pandemi ile birlikte sorunların daha da ağırlaştığı bir ortama mücadelemizi yükselterek gidiyoruz. Bugün yine alanlarda yan yana, omuz omuzayız, yasaklara rağmen umudu birlikte büyütüyoruz'' dedi. Yasaklara inat meydanda olduklarını dile getiren Çerkezoğlu, ''Pandemiye rağmen bizleri saatlerce işyerlerinde çalıştıranlar, açık alanda yan yana gelmemizi engelliyor. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir zamanda 1 Mayıs yasaklanamamıştır. 2021 yılı 1 Mayıs’ında daha önce yitirdiklerimizin talepleriyle, onların mücadelesini bu güne taşıyarak, alanlarda, meydanlarda 1 Mayıs’ı coşkulu bir şekilde kutlayacak, etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz"