DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Asgari ücret güncellenmeli

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Eskişehir’de; “Asgari ücret tespit komisyonu hemen toplanmalı. Asgari ücret güncellenmeli. En azından bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar ücret girebilmelidir, diyoruz. Şu an asgari ücret daha yılın ikinci ayında açlık sınırının altında” açıklamasını yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Eskişehir’de yapılan DİSK Temsilciler Kurulu toplantısına katıldı. Çerkezoğlu, daha sonra Özdilek Kültür Merkezi önünde; DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Seyit Aslan ve DİSK Bölge Temsilcisi Günay Ayaz ile birlikte açıklama yaptı. Çerkezoğlu, şunları söyledi:

“Akaryakıta, benzine her gün neredeyse zam geliyor. Elektriğe, doğalgaza, suya yüzde yüz 25’lere varan aylık zamlar var. Böylesi bir süreçte işçiler, emekçiler, ücretiyle birlikte geçinenler hayatını sürdüremez durumda. Bu yüzden hayat pahalı, emek ucuz. Bu böyle gitmez. Gerçekten bu böyle gitmez. Bu politikaların değişmesi lazım."

"Yaşadığımız bu tablo kendiliğinden ortaya çıkmış, tesadüfi bir tablo değil"

Arzu Çerkezoğlu şunları söyledi:

“Bölge Temsilciler Kurulu toplantımızı yaptık. Özellikle Eskişehir- Kütahya ve Bilecik’ten gelen DİSK’e bağlı sendikaların iş yeri temsilcileriyle süreci değerlendirdik. Yaklaşan 1 Mayıs çalışmalarımızı değerlendirdik. Birazdan da bütün Türkiye’de ‘hayat pahalı, emek ucuz’ diyerek başlattığımız mücadele sürecine dair bildirilerimizi bütün Eskişehir halkıyla buluşturmak üzere bildiri dağıtımına geçeceğiz.

Bütün dünya ve Türkiye evet zor bir süreçten geçiyor. Özellikle pandemiyle birlikte Türkiye’de ekonomik kriz daha da ağırlaştı. Döviz kurundaki artış arkasından 2022 yılı başı itibariyle enflasyondaki durdurulamayan yükselme, hayat pahalılığı, her birimizin ücretinin, alım gücünün giderek daha fazla gerilediği bir dönemi yaşıyoruz. Öncelikle şunu söyleyelim ki yaşadığımız bu tablo kendiliğinden ortaya çıkmış, tesadüfi bir tablo değil. Ya da ülkeyi yöneten iktidarın iş bilmezliğinden, beceriksizliğinden kaynaklanan bir durum da değil. Yaşanan bu yüksek enflasyonun, yoksulluğun, döviz kurundaki artışın, bu işsizliğin nedeni 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarlarının, onların politikalarının bir sonucu."

"Bu böyle gitmez"

Bilinçli tercihlerin Türkiye’yi bu duruma getirdiğini öne süren Çerkezoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşadığımız bu tablo Türkiye’yi yöneten iktidarın temel ekonomik rotasının bir sonucu. O nedenle bu kadar yüksek işsizlik, özellikle genç işsizliği ve kadın işsizliği, yüzde 100’lerin üzerine çıkan enflasyon, TÜİK’in resmi rakamlarıyla bile enflasyonun yüzde 55 olduğu, TÜİK’in resmi rakamlarıyla bile gıda enflasyonunun yüzde 65 olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Akaryakıta, benzine her gün neredeyse zam geliyor. Elektriğe, doğal gaza, suya yüzde 125’lere varan zamlar var. Böylesi bir süreçte işçiler, emekçiler, ücretiyle birlikte geçinenler hayatını sürdüremez durumda.

Bu yüzden hayat pahalı, emek ucuz. Bu böyle gitmez. Gerçekten bu böyle gitmez. Bu politikaların değişmesi lazım. Yani emekten yana, halktan yana, bu ülkenin tüm değerlerini üretenlerin, işçilerin, emekçilerin, insanca yaşayacağı bir sisteme, bir düzene, politikalara ihtiyaç var. Bu sebeple DİSK olarak 5 acil talebimiz var, 5 acil mücadele hedefimiz var."

"Asgari ücret tespit komisyonu hemen toplanmalı"

Çerkezoğlu, taleplerini şöyle sıraladı:

"Birincisi yapılan bu zamların mutlaka geri alınması ve faturalar üzerindeki verginin kaldırılması lazımdır. İkincisi evet asgari ücrete yüzde 50’lik bir artış yapıldı. Bu büyük bir müjde olarak sunuldu ama bir asgari ücretliler toplumu gelmiş olan Türkiye’de, asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik artış daha o artış elimize geçmeden eridi gitti, uçtu gitti. Şu an resmi enflasyonun bile altında kalan artış söz konusu. Dolayısıyla biz asgari ücret tespit komisyonunun hemen toplanarak, yıl sonunu beklemeden, bu asgari ücretliler 2022 yılının sonuna kadar bu ülkenin işçisinin, emekçisinin geçinmesi, hayatını sürdürebilmesi, çoluğuna, çocuğuna evine götürebilmesi mümkün değil. O nedenle asgari ücret tespit komisyonu hemen toplanmalı. Asgari ücret güncellenmeli. En azından 'bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar bir ücret girebilmelidir' diyoruz. Şu an asgari ücret daha yılın ikinci ayında açlık sınırının altında. 4 kişilik bir ailenin sadece gıda masrafı için gerekli olan tutarın altına düşmüş durumdadır."

Kaynak: ANKA