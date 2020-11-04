DİSK'e TBMM önünde müdahale: "Torba yasa geri çekilsin!"

25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin tazminat haklarını gasp edeceği eleştirilerine neden olan ve TBMM'de görüşülen torba yasaya karşı Meclis önünde basın açıklaması yapmak isteyen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK), polis tarafından müdahale edildi. İşçiler, "Torba yasa geri çekilsin!" sloganları attı.

İleri Haber'de yer alan habere göre, Meclis önünde, DİSK'e destek olmak isteyen milletvekillerine müdahale edilirken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da gözaltına alınmaya çalışıldı.

DİSK o anları Twitter hesabından "TBMM önünde engellenmeye çalışılan DİSK'in sözü Türkiye işçi sınıfının ortak sözüdür. Baskı ile, şiddet ile susturamazsınız! "Kıdem hakkımız gasp edilemez" notuyla paylaştı.

Evrensel'de yer alan habere göre DİSK, torba yasaya karşı dün birçok kentte eylemler gerçekleştirmişti.

DİSK'in İstanbul Kadıköy İskelesi'nde yaptığı basın açıklamasında '25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki çalışanlar için belirli süreli sözleşmelerin iki yıla kadar koşulsuz olarak yapılmasına imkan verdiği' eleştirilerine neden olan düzenlenmenin TBMM'den geri çekilmesini talep edilmişti.