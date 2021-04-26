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Kobani davasını takip ederken gözaltına alınan 2 gazeteci serbest bırakıldı

"Ekipmanları zarar görmüş durumda"

26 Nisan 2021 13:32

DİSK Basın-İş, HDP İstanbul İl Örgütü'nün bugünkü Kobani Davası'na ilişkin basın açıklamasını takip ederken gözaltına alınan Artı TV kameramanı Bilal Meyveci ve Mezopotamya Ajansı muhabiri Enes Sezgin'in serbest bırakıldığını duyurdu. DİSK Basın İş'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı;
 
"Haber takibi esnasında gözaltına alınan saatler sonra serbest bırakılan üyemiz Artı TV kameramanı Bilal Meyveci ve Mezopotamya Ajansı Muhabiri Enis Sezgin'in durumları iyi ancak ekipmanları zarar görmüş durumda."
 
 
DİSK Basın-İş'in Twitter hesabından gözaltı anlarını şu sözlerle duyurmuştu;
 
"HDP İstanbul İl Örgütü'nün Kobani Davası'na ilişkin basın açıklamasını takip eden üyemiz, Artı TV kameramanı Bilal Meyveci ve Mezopotamya Ajansı muhabiri Enes Sezgin gözaltına alındı. Meyveci'nin kamerası kırıldı. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın."
 
 
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