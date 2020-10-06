T24 LogoT24 Logo
Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan’da

06 Ekim 2020 12:03

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’a geldi. Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin açıklamasında “Can Azerbaycan’daki kardeşlerimize devletimizin ve milletimizin desteğini ve dayanışmasını göstermek için Bakü’deyiz” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov ve Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Ozoral tarafından Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek ve mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüşecek. Çavuşoğlu, temasları kapsamında Dağlık Karabağ’daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

ETİKETLER

dışişleri bakanımevlüt çavuşoğluazerbaycanermenistan

Diğer Videolar

Filyasyon görevlisine saldırdı, ben polisim dedi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Kasım 2020

HDP'nin Taksim'deki protestosuna polis müdahalesi; 19 kişi gözaltına alındı

300 kiloluk kasayı böyle çaldılar

Adliyeye getirilen şüphelilerin yakınları çekim yapan muhabiri darp etti

Nur Sürer'den Hülya Koçyiğit'e: Sen filmlerde oynarken bakanlar sokakta misket oynuyordu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın gözaltı anını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tam...

İBB Sözcüsü Ongun: AK Parti İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Salgına karşı ek kısıtlamalar yürürlüğe girdi; işte kısmi sokak yasağı...

İşte okullar yeni plan tasarısı: Öğrenciler yılbaşı sonrası seyreltilmiş sınıflarda...

Fehmi Koru: Siyaset kazanı kaynamaya başladı, ortam sürprizlere gebe; sizleri...

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman: Babam ateist, ben inançsız birinin...

Erdoğan'dan AB mesajı: Kendimizi Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa'yla kurmayı tasavvur...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın gözaltı anını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tam...

İBB Sözcüsü Ongun: AK Parti İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24