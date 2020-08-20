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Direksiyonu kalabalığın üzerine süren o sürücü gözaltında

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi

20 Ağustos 2020 16:35

Bursa'da iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavga sonucu öfkesini alamayarak direksiyonu kalabalığın üzerine süren şüpheli, savcılık kararıyla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesinin ardından taşlar ve sopalar konuştu. İki aile birbirlerine taş ve sopalarla saldırırken kavgayı gören diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler öfkeli kalabalığı sakinleştirdi. Kavgaya karışan 2 aile, akraba olmaları sebebiyle birbirinden şikayetçi olmadı. Bunun üzerine polis ekipleri bölgeden ayrıldı.

O görüntüler üzerine savcılık harekete geçti

Kavganın ardından sosyal medyada yayınlanan o görüntüler üzerine savcılık harekete geçti. Öfkesini alamayarak kalabalığın üzerine otomobili süren M.C. polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan M.C.'nin yarın adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.

Öfke dolu o anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Direksiyon başına geçtikten sonra kavga ettiği kişilerin üzerine otomobili süren ve onları ezmeye çalışan vatandaşın o anları çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Boş arsada adeta "kovalamaca" oynayan vatandaşın o anları görenleri hayrete düşürdü. Otomobilin direksiyonuna geçen M.C., otomobili çalıştırarak gaza bastı. Öfkeli vatandaş otomobili çevredeki vatandaşların üzerine sürdü. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından öfkeli kalabalık dağılırken, kimseye bir şey olmaması görenlere derin bir nefes aldırdı.

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