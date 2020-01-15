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Dipnot Yayınları Demirtaş'ın 'Leylan' romanını paylaştı: Matbaa serüveni bitmek üzere

15 Ocak 2020 12:36

Dipnot Yayınları, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son yazdığı kitap 'Leylan'ın matbaa baskı görüntülerini paylaştı. 

Yayınevi, "Leylan'ın matbaa serüveni bitmek üzere" mesajıyla Twitter adresinden paylaştığı video ile birlikte kitabın bir bölümünü de okuyucular ile paylaştı. 

4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne’de hapis tutulan Demirtaş’ın üçüncü kitabı olan Leylan isimli roman 22 Ocak’ta Dipnot Yayınları etiketiyle okurla buluşacak. Demirtaş'ın daha önce çıkan “Seher” isimli kitabı da kısa sürede çok satanlar listesine girdi ve 14 dile çevrildi. Kitap birçok ödül aldı. 

Demirtaş’ın 300 sayfa olan romanı Leylan’ı Başak Demirtaş ve çocuklarına İthaf etti. İthaf kısmında, “Başak’a ve onun buğdaylarına: Delal’e, Dılda’ya...” yazıyor.

 

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