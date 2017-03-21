Dinozora benzetilen horoz tıklanma rekoru kırdı!

Kosova'da 'Çapkın' isimli devasa büyüklükteki horoz uluslararası medyanın gündemine düştü. Kosovalı Fitim Sejfijaj'ın 'Çapkın' isimli horozu, İngiltere 'Daily Mail' gazetesine göre, görenleri hayret ve şaşkınlık içerisinde bırakıyor. Devasa yapısı, tüyleri ve yürüme tarzıyla ilgi çeken horoz, son günlerde en çok konuşulan haberlerden biri haline dönüştü. Daily Mail Gazetesi horozla ilgili haberinde "Büyük horoz kümesinden zorla çıkabiliyor. Büyük kanatları ve tüyleriyle horozdan ziyade dinozora benziyor" diye yazdı. Horoz'un Facebook'ta paylaşılan videosu, 81 milyon kez izlendi.