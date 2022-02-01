Din görevlilerinin camide 'çiğ köfte yoğurduğu' iddiası

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde görev yapan bir grup din görevlilsi, ilçedeki bir camide "çiğ köfte yoğurma" görüntüleri ile gündem oldu.

Görüntülerde M.A. ismindeki imamın “Urfalıyım Ezelden” türküsü eşliğinde çiğ köfte yoğurduğu, bu esnada canlı yayın yapan Y.S.Ç.’ye ikram ettiği, caminin müezzini H.K.’nin de bu esnada yeşillik doğradığı görülüyor.

İddiaya göre İlçe Müftülüğü tarafından yayından kaldırılan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından kayıt altına alındı.

CHP'den tepki

Trakya Politik gazetesinde yer alan habere göre, olay üzerine açıklama yapan CHP Saray İlçe Sekreteri Hakkı Canoğlu, görüntülerin derhal araştırılması gerektiğini ifade etti. Canoğlu, olayın takipçisi olacaklarını ve herkese ait olan ibadethanelerin görevlilerin özel mülkleri gibi kullanılamayacağını belirtti.