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Din görevlilerinin camide 'çiğ köfte yoğurduğu' iddiası

Camide çekildiği iddia edilen 'çiğ köfte yoğurma' görüntüleri tepkiye neden oldu

01 Şubat 2022 15:05

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde din görevlilerinin camide çekildiği iddia edilen 'çiğ köfte yoğurma' görüntüleri tepkiye neden oldu.

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