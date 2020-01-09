Dilipak: FETÖ'nün siyasi ayağı hâlâ her yerde, Pensilvanya'ya gideceklerin listesini kim hazırlıyordu?

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, katıldığı bir televizyon programında 'FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin soruya "Hâlâ her yerdeler, bir kısmı yurt dışına kaçtı, bir kısım kripto gruplar içeride kimlik değiştirdi. Kendilerini garantiye almak için de bu yapıyla detayda ilişkisi olanları ihbar ettiler" dedi.

TV5 Haber Müdürü Mustafa Deniz'in sunduğu Fikri Takip programına katılan Dilipak, şunları söyledi:

"Hâlâ her yerdeler. Zaten bir kısmı yurt dışına kaçtı. Bir kısmı içeride bir an da kimlik değiştirdiler, kripto gruplar. Ve bunlar kendilerini garanti altına almak için bu yapıyla detaylı ilişkisi olanları ihbar ettiler.

Bana gelen bir bilgi var. Bir aileden bir çocuğun dayısı FETÖ'cü. FETÖ'cü olduğunu kendileri de söylüyor. Kaçan adamla ilgili soruşturmada bu bir bayramda yeğenine 200 lira para göndermiş. O çocuk 2 ay sonra sanık olarak ifade verecek. Böyle rezillik olmaz. FETÖ'den ilk hoşgörü ödülünü alanlardan biri benim."

Dilipak, Deniz'in "3 kategoriye bölünmüştü; ihanet, ticaret, ibadet" sözlerine, "İbadet denilen kesimdeki insanlar hangi dine inanıyorlar? Nasıl bir boşluğa düştüler, onları nasıl tedavi edeceğiz? Onlara nasıl yardım edeceğiz, manevi travmayı nasıl tolere edeceğiz?" diyerek karşı çıktı.

Dilipak sözlerine şöyle devam etti:

"Kardeşim, ihanetin din boyutu da var, siyasi boyutu da var, ticari boyutu da var, sosyal boyutu da var. Soru da çalıyorlar. Kim onlar peki? Araştırın bakalım. Genel merkezdekiler yenilensin diye bas bas bağırıyordum. FETÖ ile görüşmeye gidenlerin listesini birileri hazırlamıyor muydu? Pensilvanya'ya gideceklerin ödeyecekleri himmetler, toplanıp gönderilmiyor muydu? FETÖ başarılı olsaydı kimler vali olacaktı, liste yok mu, kimler kaymakam olacaktı, emniyet teşkilatında kimler görev alacaktı, diplomatlar kimler olacaktı? Dava boyutu savsaklanıyor."