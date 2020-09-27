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Dilipak, Esra Erol'da yaşanan olayın ardından İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı: Ha gayret az kaldı ATV!

"İstanbul Sözleşmesi, CEDAW, Lanzorote..."

27 Eylül 2020 17:58

ATV’de yayımlanan Esra Erol'un programına katılan bir kadının, çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç gösterisinde bulunduğu görüntülere ilişkin tepkiler sürüyor. 

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, söz konusu olayın videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak İstanbul Sözleşmesi'ni hedef gösterdi. Dilipak videoya, "İstanbul Sözleşmesi, CEDAW, Lanzarote... Ha gayret az kaldı ATV!!!" notunu ekleyerek 'zina' hashtagi kullandı. 

TIKLAYIN - Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadından canlı yayında sevinç gösterisi

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dilipakabdurrahman dilipakistanbul sözleşmesiesra erolcedaw

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