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Dili konserve kutusuna sıkışan yavru köpeği itfaiyeciler kurtardı

05 Şubat 2020 10:08

Çanakkale'de konserve kutusundaki balığı yemeye çalışırken, dili kutuya sıkışan yavru köpeği, itfaiyeciler kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek sahibine teslim edildi.

Merkeze bağlı Dörtyol köyünde geçen hafta çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine, bir köpeğin dilinin konserve kutusuna sıkıştığı ihbarı geldi. İtfaiye müdürlüğünde 5 yıldır görevli itfaiye erleri Anıl Sargın ve Oktay Yıldırım ihbar gelen bölgeye hareket etti. Bir iş yerinin bahçesindeki pitbull cinsi yavru köpeğin acı çektiğini gören itfaiye erleri Sargın ve Yıldırım, büyük bir özveri ve titizlikle köpeğin dilini sıkıştığı konserve kutusundan kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek sahibine teslim edildi.

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