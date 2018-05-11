Dilenciye "Vurun" diyen zabıta açığa alındı

Karaman'da dilencilik yaptığı öne sürülen bir kişiyi yakaladıktan sonra çevredekilere "Gelin, vurun" diyen zabıta açığa alındı. Savcılık da soruşturma başlattı. Karaman'da iddialara göre çarşamba günü zabıtayı arayan esnaflar, elinde dini kitap ve anahtar bulunan bir kişinin satış bahanesiyle dilencilik yaptığı ihbarında bulundu. Zabıta ekipleri bölgeye gittiğinde, ismi açıklanmayan ve dilencilik yaptığı ileri sürülen kişi kaçmaya başladı. İki zabıta memuru, kovalama sonucu kaçan kişiyi yere düşürerek yakaladı. Bu sırada sivil kıyafetli diğer zabıta memuru İbrahim U., çevredekilere dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi gösterip, “Vatandaş, gelin vurun. Bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor” dedi. Çevreden bir kişi, yerde yatan kişiye yumruk atmaya kalkınca diğer zabıta memuru onu önlemeye çalıştı. Bu sırada çevredekilere vurmalarını söyleyen İbrahim U., diğer arkadaşının kolundan çekerek, ”Bırak gel biz gidelim. Bunu vatandaşa bırakalım” dedi. Arkadaşı ise kendilerine yardımcı olan kişinin, dilenciye saldırmasını önlemek için çabasını sürdürdü. Yaşanan olayın basına yansımasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim U. hakkında ‘kasten yaralamaya azmettirme' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Karaman Belediyesi de İbrahim U.'yu görevden uzaklaştırıp, hakkında idari soruşturma başlattı. Belediye yetkilileri ise söz konusu kişinin zabıtaya saldırdığını öne sürdü.