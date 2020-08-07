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Dilek İmamoğlu: İstanbul Sözleşmesi’ni destekliyorum

İmamoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin amaçlarını da anlattı

07 Ağustos 2020 16:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, kadına şiddet konusunda kritik önemdeki İstanbul Sözleşmesi’ni desteklediğini, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımla duyurdu.
 
İmamoğlu İstanbul Sözleşmesi'nin amaçlarını da anlattı.
 
Dilek Kaya İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla İstanbul Sözleşmesi'nin amaçlarını anlattı ve sözleşmeyi desteklediğini söyledi. İmamoğlu, ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ etiketiyle yaptığı paylaşımda sözleşmenin, kadınları şiddete karşı korumayı ve aile içi şiddeti önlemeyi amaçladığını ifade etti.
 

“İstanbul Sözleşmesi yaşatır"

Dilek Kaya İmamoğlu, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır ve şunları amaçlar: Kadınları şiddete karşı korumak ve aile içi şiddeti önlemek, kadın erkek ayrımcılığının kaldırılmasına katkıda bulunmak, şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik politika tasarlamak; ulusal ve uluslararası iş birliğini yaymak” notuyla yaptığı videolu paylaşımda şunları söyledi.

“İstanbul Sözleşmesi'ne evet. Şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve şiddet uygulayanların adalete teslim edilmesi bu sözleşmenin temel taşlarını oluşturur. İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyorum. İstanbul Sözleşmesi yaşatır”

 

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