Dilek İmamoğlu: İstanbul Sözleşmesi’ni destekliyorum

“İstanbul Sözleşmesi yaşatır"

Dilek Kaya İmamoğlu, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır ve şunları amaçlar: Kadınları şiddete karşı korumak ve aile içi şiddeti önlemek, kadın erkek ayrımcılığının kaldırılmasına katkıda bulunmak, şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik politika tasarlamak; ulusal ve uluslararası iş birliğini yaymak” notuyla yaptığı videolu paylaşımda şunları söyledi.

“İstanbul Sözleşmesi'ne evet. Şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve şiddet uygulayanların adalete teslim edilmesi bu sözleşmenin temel taşlarını oluşturur. İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyorum. İstanbul Sözleşmesi yaşatır”