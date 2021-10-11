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Dilek İmamoğlu: 'İlham Veren Adımlar' kitabımızın geliri ile 200 kız öğrenciye burs imkanı sunuyoruz

"Ne yazık ki ülkemizde de kız çocuklarımız erkeklere nazaran eğitim konusunda oldukça dezavantajlı durumdalar"

11 Ekim 2021 09:34

İstanbul'un ve İstanbulluların ortak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak üzere 1990 yılında İBB tarafından kurulan İstanbul Vakfı'nın çalışmasıyla ortaya çıkan Büyüt Hayallerini projesi kapsamında 200 kız öğrenciye burs verileceği açıklandı. 

Burs başvurusunu sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyuran Dilek İmamoğlu, 11 Ekim'in Dünya Kız Çocukları Günü olduğunu hatırlatarak "Ne yazık ki ülkemizde de kız çocuklarımız erkeklere nazaran eğitim konusunda oldukça dezavantajlı durumdalar. Oysa ki kız çocuklarını eğitmeyen milletler sonraki nesillerini pek çok imkandan mahrum bırakılar" dedi. 

Kız çocukları için daha adil bir dünya yaratmak amacıyla Büyüt Hayallerini projesi ni başlattıklarını söyleyen İmamoğlu, 40 başarılı kadının hikayesinin anlatıldığı 'İlham Veren Adımlar' kitabından elde edilen gelirle 200 kız öğrenciye burs imkanı sunulacağını söyledi. 

Burs başvurusu için tıklayın

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