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Dilan Çıtak'ın güzellik merkezinde yaşanan saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı

03 Nisan 2021 12:22

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sahibi olduğu Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde yaşanan saldırı anın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, içeride bulunan kişilerin panik anları görülüyor. Ayrıca çalışanın kafasına vurulan parfüm şişesinin de kırılmış olduğu görüldü.

Çıtak'ın geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki güzellik merkezine gelen yabancı uyruklu dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırmıştı. Bu sırada Çıtak ve grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Güzellik merkezinden ayrılan grup, bir süre sonra geri gelerek içeride bulunanlara saldırmış ve bir çalışanı başından yaralanmıştı. 

İbrahim TatlısesDilan Çıtaksaldırı anıgüzellik merkezinişantaşı

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