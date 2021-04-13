T24 LogoT24 Logo
Haberler

"Diktatör suçlaması küstah ve kindar bir bühtandır" diyen Bahçeli 2014'te, "Erdoğan tek başına diktatör olma gayretinde" demişti

Bahçeli Akşener'e yüklenirken "Diktatör suçlaması, posta koymak değil, küstah ve kindar bir bühtandır" dedi

13 Nisan 2021 13:21

T24 Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,  İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' nitelemesini "İtalya’nın acemi ve çaylak Başbakanı Sayın Cumhurbaşkanı’na 'diktatör' iftirası atmıştır. Diktatör suçlaması, posta koymak değil, küstah ve kindar bir bühtandır. Diktatör arayan kendi geçmişine bakmalıdır" sözleriyle eleştirdi. "Diktatör suçlaması, posta koymak değil, küstah ve kindar bir bühtandır."  değerlendirmesini yapan Bahçeli'nin 1 Şubat 2014'teki konuşmasında Erdoğan'a yönelik olarak, "Recep Tayyip Erdoğan Bey tek başına diktatör olma gayreti içerisinde." ifadesini kullanması yeniden gündeme geldi.

Bahçeli aynı zamanda  Draghi'yi eleştirirken  "Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyizdiyen  İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de grup toplantısındaki konuşmasında göndermede bulundu.

Ne olmuştu?

Denizli'de 2014 yılındaki konuşmasında Bahçeli o dönemde emniyet ve yargıdaki atamaları eleştirmiş ve halka "Bunun hesabını sandıkta verin" çağrısını yapmıştı.  Bahçeli, Erdoğan'a "Yasama sende, yürütmeyi oradan çıkartıyorsun şimdi de yargıya musallat oldun" demişti.

TIKLAYIN - Bahçeli'den, Erdoğan'a 'diktatör' diyen İtalya Başbakanı'na: Çok şükür bizden Führer çıkmadı, Franco çıkmadı, Salazar çıkmadı

TIKLAYIN - Akşener: Biz, İtalya Başbakanı’nın Erdoğan’a posta koymasına müsaade etmeyiz

bahçelierdoğandiktatörsuçlamaarşiv

Diğer Videolar

Yol kontrolünde durdurulan iki taksiden 13 kaçak göçmen çıktı

Eşini taciz ettiğini iddia ettiği adamı kadın kıyafeti giydirerek karakola götürdü

Metin Lokumcu, ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler çadır kurdu, polis üniversiteye girdi: "Feyzi Erçin yalnız değildir"

Ahmet Şık'tan Gezi anmasını engelleyen polise: Mafya düzenine ortak olmaktan vazgeçin; suç işliyorsunuz

Fatih Dayanışması'nın Gezi anmasına polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den 8. video | "Suriye'deki Türkmenlere benim adıma gönderilen...

Can Dündar: Sedat Peker bana TIR haberleri nedeniyle ‘Asılmayı hak...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erkam Yıldırım’ın Venezuela'ya gittiği dönemin gümrük kayıtlarında test kiti de...

Sözcü yazarı Zeyrek: Soylu, asıl sert kayaya AK Parti içinde...

Hanefi Avcı'dan Sedat Peker açıklaması: Başka birileri tarafından konuşturulma ihtimali...

Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Eğer Erdoğan Mehmet Yılmaz'ı 3. kez HSK...

Erdoğan, yeni kademeli normalleşme kararlarını açıkladı: Sokağa çıkma yasağının saati...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den 8. video | "Suriye'deki Türkmenlere benim adıma gönderilen...

Can Dündar: Sedat Peker bana TIR haberleri nedeniyle ‘Asılmayı hak...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24