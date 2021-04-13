"Diktatör suçlaması küstah ve kindar bir bühtandır" diyen Bahçeli 2014'te, "Erdoğan tek başına diktatör olma gayretinde" demişti

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' nitelemesini "İtalya’nın acemi ve çaylak Başbakanı Sayın Cumhurbaşkanı’na 'diktatör' iftirası atmıştır. Diktatör suçlaması, posta koymak değil, küstah ve kindar bir bühtandır. Diktatör arayan kendi geçmişine bakmalıdır" sözleriyle eleştirdi. "Diktatör suçlaması, posta koymak değil, küstah ve kindar bir bühtandır." değerlendirmesini yapan Bahçeli'nin 1 Şubat 2014'teki konuşmasında Erdoğan'a yönelik olarak, "Recep Tayyip Erdoğan Bey tek başına diktatör olma gayreti içerisinde." ifadesini kullanması yeniden gündeme geldi.

Bahçeli aynı zamanda Draghi'yi eleştirirken "Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz" diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de grup toplantısındaki konuşmasında göndermede bulundu.

Ne olmuştu?

Denizli'de 2014 yılındaki konuşmasında Bahçeli o dönemde emniyet ve yargıdaki atamaları eleştirmiş ve halka "Bunun hesabını sandıkta verin" çağrısını yapmıştı. Bahçeli, Erdoğan'a "Yasama sende, yürütmeyi oradan çıkartıyorsun şimdi de yargıya musallat oldun" demişti.

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