DHA: ÖSO, Afrin'de kontrolü sağladı

Doğan Haber Ajansı, Özgür Suriye Ordusu'na bağlı güçlerin, bu sabah Afrin kent merkezine girdiğini ve kentte kontrolü sağladığını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kentin güneydoğusundan Afrin'e girdiği ve kontrolü sağladığı bildirildi. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre, ÖSO'ya bağlı güçler bugün sabahın erken saatlerinde Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı. ÖSO mensuplarının kentte kontrolü sağladığı belirtildi.