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Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay'dan Deniz Gezmiş anısına: 'Rodrigo'nun Gitar Konçertosu'

Türkiye’de 68 kuşağının liderlerinden Deniz Gezmiş yaşasaydı bugün 74 yaşında olacaktı

28 Şubat 2021 09:43

Devlet sanatçısı ve UNICEF iyi niyet elçisi, piyanist Gülsin Onay, Türkiye’de 68 kuşağının liderlerinden Deniz Gezmiş'in anısına Gezmiş'in idam edilmeden önce dinlemek istediği son parça olduğu söylenen dünyaca ünlü İspanyol klasik müzik bestecisi ve piyano virtüözü Joaquín Rodrigo Vidre'ye ait 'Rodrigo'nun Gitar Konçertosu'nu çaldı. 

Onay paylaşımına "Deniz Gezmiş anısına.. İyi ki doğmuş.. Ruhu şad olsun.." notunu düştü. 

68 kuşağının liderlerinden Deniz Gezmiş'in, kırk sekiz yıl önce 6 Mayıs 1972'de gece yarısı idam sehpasına götürülmeden önce, son arzusu olarak demli bir çay ve sigara eşliğinde Rodrigo'nun Gitar Konçertosu'nu dinlemek olduğu söylenir. Ancak Deniz Gezmiş‘in son istekleri hakkında kesin bir bilgi mevcut değil. Yazar Erdal Öz’ün yaptığı görüşmelerde en son olarak Rodrigo’nun Aranjuez Konçertosunu dinlemek ve bir bardak çay içmek istediği geçse de avukatı bunu doğrulamamıştır. Ancak ölümünden sonra kendisi gibi devrimci arkadaşı Taylan Özgür’ün yanına gömülmek istediği babasına yazdığı mektupta yer almaktadır.

 

 

gülsin onaydeniz gezmiş28 şubat

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