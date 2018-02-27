Devlet Bahçeli'den Hollanda'ya: Türkiye'den önce kendi geçmişini oylasın

MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Hollanda Parlamentosu, Türkiye'den önce kendi geçmişini oylamalı" diyerek şu açıklamaları yaptı: "Hollanda Parlamentosu Türkiye'den önce kendi geçmişini oylamalı. Kararın bizim için hükümsüz olduğunu bilmelidir. Soykırım iddialarının bizim nezdimizde hiçbir anlam ve karşılığı yoktur. Soykırım, soysuzların mesleğidir. Türk düşmanlarının ortak adıdır. Geçmişimiz tertemizdir, geleceğimiz ise pırıl pırıl parlamaktadır. Bugüne kadar 29 ülke 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı almıştır. Ancak kararlar hiçbir tarihi delile dayanmamıştır. Hollanda soykırım suçlusu arıyorsa Hocalı'ya baksın, bir de kendisini tepeden tırnağa süzsün, suçlarını birer birer itiraf etsin. Ermenistan işgalindeki Türk topraklarının asıl sahiplerine geçeceğini mutlaka görüp yaşayacağız. Biz ne Karabağ'dan vazgeçeriz, ne de haklı davamızdan döneriz"