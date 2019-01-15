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Devlet Bahçeli: Teröristlere bırakın Kürt demeyi insan demek bile ihanettir

15 Ocak 2019 14:50

ahçeli, istifa tartışmalarının sonlandırılması gerektiğini belirterek, "Yıldırım'ın istifa etmesine gerek yoktur" dedi. Bahçeli, TBMM'nin İçtüzüğünün 14'üncü maddesine dikkati çekerek, "Buna göre, Sayın Yıldırım Ankara dışında olduğu dönemde yazıyla vekalet görevi verebilecektir. Böylece her suçlama kesilecektir" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Suriye'de Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratırız" sözlerini de sert bir dille eleştiren Bahçeli, "ABD Başkanı yine şaşırmış, yine sinirleri germiştir. Mesajı tam anlamıyla düşmanlık ötesidir. Türkiye'nin tehditlere aldırmayacağını ya unutmuş ya da hafızasının oyununa gelmiştir. Paylaştığı mesaj tam anlamıyla düşmanlı kötesidir" diye konuştu. PKK-YPG'yi 'Kürtler' diyerek tarif etmenin su katılmamış alçaklık olduğunu kaydeden Bahçeli, "Senin doların varsa Türk milletinin imanı var. Elinden geleni ardına koyma. Ne biliyorsan onu yap. Senin tehditlerine tamam diyen senin gibi olsun" sözlerini sarf etti.

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