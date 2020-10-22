DEVA Partisi'nden AK Gençlik'in 'Sen Kimsin' videosuna gönderme: Biz “sen” istediğin gibi “sen ol” diye varız

AK Parti Gençlik Kolları’nın resmi Twitter hesabından "Sen kimsin?" başlıklı videoya DEVA Partisi’nden karşılık geldi. DEVA Partisi tarafından hazırlanan video, Twitter hesabından “Biz ‘sen’ istediğin gibi ‘sen ol’ diye varız. Biz gençler özgür olsun diye varız” ifadeleri ile paylaşıldı.

Videoda, “Sen sensin bu hayat senin istersen dünyayı gezer istersen durur olduğun yerden izlersin. Sen neysen osun. Kimin sana ne dediği değil, aslolan senin istediğin. Sen ne olacağını ve ne yapacağını iyi bilirsin. Sen sensin” ifadeleri yer aldı.

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