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DEVA Partisi, metaverse evreninin ilk siyasi mitingini düzenliyor

18 Mayıs 2022 17:21

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün saat 20.00’de düzenlenecek mitingde gençlerle Metaverse evreninde bir araya gelecek.
 
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla vatandaşları partisinin metaverse evreninde düzenleyeceği mitinge davet etti. DEVA Partisi'nin bu etkinliği, metaverse evreninde gerçekleştirilmiş ilk siyasi miting olacak.Babacan, Decentranland’de bulunan land üzerine kurulan sahne üzerinden katılımcılara seslenecek.
 
Sosyal medya hesabından paylaşımda mitinge nasıl katılım sağlanacağına dair videolu bir paylaşımda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "Bu akşam Metaverse’deki ilk siyasi parti mitinginde, DEVAVERSE’de buluşuyoruz" dedi. 
DEVA Partisimetaverse evreninin ilk siyasi mitingiDEVA Partisi metaverse

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