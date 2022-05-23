DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen: Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Alevilik üzerinden tartışılmasından üzüntü duyarız

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'in, katıldığı bir televizyon programında DEVA seçmeninin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına nasıl baktığına ilişkin olarak söylediği "Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Alevilik üzerinden tartışılmasından üzüntü duyarız. Kendisi "ben adayım" derse muhtemelen bundan önce çok kuvvetli saha araştırmaları yaptırır. Bu şekilde bunu masaya getirdiğinde, masa bunu çok daha kolay tartışır. Ancak tek taraflı ilan edilmiş bir adaylık yok" sözleri dikkat çekti.

Deva Partili Mehmet Emin Ekmen, TELE1'de 'Gündem Özel' programına konuk oldu. Gazeteci Zeynel Lüle'nin "Kılıçdaroğlu, ortak bir aday ismi olarak ön plana çıkmış görünüyor, DEVA seçmeni adaylığına nasıl bakıyor" sorusu üzerine Ekmen, son dönemde TİP stanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda yaptığı "Kılıçdaroğlu'nın Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmek gerekiyor" sözlerine atıf yaparak cevap verdi.

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"Tek taraflı ilan edilmiş bir adaylık yok"

Ekmen, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda şunları söyledi:

"Partiler arası ikili diyalog kanalları açık 6'lı masa dışında HDP ile ve bazı diğer partiler ile de düzenli görüşen bir partiyiz. Emin olun ne 6'lı masada, ne dışındaki partilerle, ne ikili diyaloglarda, ne tematik toplantılarda, ne liderler toplantısında adayın ismi gündeme gelmemiştir. Kemal beyi, CHP'yi getirdiği nokta ve seçimlerde elde ettiği başarı, genel seçimlerde İyi Partiye karşı oynanan oyunu bozması gibi bir çok açısından başarılı bir Genel başkan olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Alevilik üzerinden değerlendirilip, tartışılmasından üzüntü duyarız. Türkiye'de bütün siyasi partilerin kendi tabanlarına artık etnik, dini, mezhebi, sosyal veya başka sebeblerle ayrımcı, ötekileştirici dilden kendi tabanını uzaklaştırmaları gerektiğine inanıyorum. Biz bunu bütün partiler için de titizlikle yapmaya çalışıyoruz. Kemal bey eğer kendisi "ben adayım" derse muhtemelen bundan önce çok kuvvetli saha araştırmaları yaptırır. Bu araştırmalar sonucunda bir yol haritası ortaya koyar.

Kemal bey bunu bu şekilde masaya getirdiğinde masa bunu çok daha kolay bir şekilde tartışır. Ancak henüz Kemal bey açısından dahi tek taraflı ilan edilmiş bir adaylık yok. "6'lı masa'daki arkadaşlarımın görüşü benim için önemli" diyor. Kemal Bey bir çok siyasi testten geçen bir insan. Helalleşme çağrısından diğer siyasi partilerle ilişkilere kadar çok önemli mesafe aldı."

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