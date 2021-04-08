Dev kertenkele girdiği markette paniğe neden oldu

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta dün öğle saatlerinde markete giren Monitör cinsi kertenkele korku ve paniğe neden oldu.

Market çalışanının, yetkilileri araması ile olay yerine gelen kurtarma ekipleri, mağazadan dışarı sürükleyerek çıkardıkları dev kertenkeleyi çevrede bulunan çalılıklara bıraktı.

Monitör kertenkelesinin, bölgede çok az yağan yağmurlar ve aylardır süren kuru hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanması sonucu markete girdiği tahmin ediliyor.

Genellikle Tayland'da büyük şehirlerdeki kanallarda ve göletlerde yaşayan Asya su Monitör kertenkeleleri, balık, yılan ve kurbağaların yanı sıra insanların bıraktığı yiyecek artıklarıyla besleniyorlar.