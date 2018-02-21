Destici'den 'cumhur ittifakı' açıklaması: Partilerle görüşüp, kararı birlikte vereceğiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'cumhur ittifakı' ile ilgili “Kendi yetkili kurullarımızla birlikte ve ittifakın içinde olan diğer siyasi partilerimizle görüşerek, kararı hep birlikte vereceğiz” dedi. BBP'nin, 'cumhur ittifakı'na nasıl bir çerçevede dahil olacağı anlatan Destici şunları söyledi: “Üç formül var. Bunlardan ilki, partilerin kendi amblemleri ve kendi listeleri. İkinci formül, partilerin amblemleri ve ortak bir liste. Son formül ise isteyen parti kendi amblemi ve listesiyle diğer iki parti de ortak bir listeyle girebilir. Önce bunun Meclis'ten yasalaşıp, çıkmasını bekliyoruz. Kendi yetkili kurullarımızla birlikte ve ittifakın içinde olan diğer siyasi partilerimizle görüşerek kararını hep birlikte vereceğiz. Bu süreçler tamamlanmadan yaptığımız görüşmenin içeriğini paylaşmam çok doğru olmaz. Biz bütün konuları konuştuk. Görüşmemiz çok samimiydi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm samimiyet ve hassasiyetle bütün görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”