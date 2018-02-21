T24 LogoT24 Logo
Haberler

Destici'den 'cumhur ittifakı' açıklaması: Partilerle görüşüp, kararı birlikte vereceğiz

21 Şubat 2018 20:11

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'cumhur ittifakı' ile ilgili “Kendi yetkili kurullarımızla birlikte ve ittifakın içinde olan diğer siyasi partilerimizle görüşerek, kararı hep birlikte vereceğiz” dedi. BBP'nin, 'cumhur ittifakı'na nasıl bir çerçevede dahil olacağı anlatan Destici şunları söyledi: “Üç formül var. Bunlardan ilki, partilerin kendi amblemleri ve kendi listeleri. İkinci formül, partilerin amblemleri ve ortak bir liste. Son formül ise isteyen parti kendi amblemi ve listesiyle diğer iki parti de ortak bir listeyle girebilir. Önce bunun Meclis'ten yasalaşıp, çıkmasını bekliyoruz. Kendi yetkili kurullarımızla birlikte ve ittifakın içinde olan diğer siyasi partilerimizle görüşerek kararını hep birlikte vereceğiz. Bu süreçler tamamlanmadan yaptığımız görüşmenin içeriğini paylaşmam çok doğru olmaz. Biz bütün konuları konuştuk. Görüşmemiz çok samimiydi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm samimiyet ve hassasiyetle bütün görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”

ETİKETLER

desticibbp genel başkanımustafa desticibbpsiyasi partimeclis

Diğer Videolar

Oğuzhan Özyakup, ilk maçının 2. dakikasında attığı golle ev sahibi takımını öne geçirdi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Şubat 2020

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor

Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılan İmamoğlu horon oynadı

Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden 8 milyon dolarlık bağış yapan Başkentgaz protesto edildi

Sivas Katliamı davasının avukatı Sarıhan: Affedilen sanığın pişmanlık gösterdiğine dair bir şey göremedik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24