Dereye atılan buzdolabı vinçle çıkarıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi'nde bulunan bir dereye atılan buzdolabını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından paylaşarak tepki göstermesinin ardından başlattı. Ekipler, vinç yardımı ile çıkardıkları buzdolabını geri dönüşüm alanına bıraktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından dereye atılmış buzdolabının görüntüsünü, "Kim demiş buzdolabı yüzemez? Günün sorusu: Atan nereye gideceğini planlıyordu acaba?" notuyla paylaştı. Vatandaşlar çevreye zarar verilmesine tepki gösterirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, buzdolabını dereden çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, vinç yardımı ile çıkardıkları buzdolabını geri dönüşüm alanına bıraktı.