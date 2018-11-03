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Spor

Derbi öncesi kalp krizi geçirerek vefat eden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in paylaşımı yürekleri dağladı: Sana gelemezsem öldüğüm gündür

03 Kasım 2018 15:21

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi ve ÜNİFEB üyesi Koray Şener'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde yaşadığı kalp krizine yenik düşmesi futbol camiasını derin yasa boğdu. Sevenleri, yakınları ve Fenerbahçeli taraftarlar Koray Şener'in de içinde bulunduğu hatıraları paylaşmaya başladı. Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin 2017 yılında kahvaltı buluşmasında birlikte söyledikleri tezahüratlardan birisinde "Sana gelemezsem öldügüm gündür" sözleri de bulunurken burada Koray Şener'in de yer alması ve tezahüratlara eşlik etmesi üzüntüyü bir kat daha derinleştirdi.

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