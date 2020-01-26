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Depremzededen Ekrem İmamoğlu'na: Bu müteahhitleri tutuklayın, Allah rızası için bunu yapın

26 Ocak 2020 12:20

Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından bölgede incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremzedelerle görüştü. Yaşar Sayık isimli depremzede, İmamoğlu’ndan yıkılan binaların müteahhitlerinin tutuklanmasını talep etti.

Sayık'ın "Sayın başkanım, burada toplum olan bütün halkımız duysun ki, bu bayrağın altında yaşayan herkes, bu müteahhitler, bu gördüğünüz binamızı, çimento katmadan kum katarak yaparsa böyle olur. Evlerin dört bir köşesine kolon atılsaydı, bu bina yıkılmazdı belki de" dedi. Sayık'ın bu sözlerine İmamoğlu, "Tedbirli olmalıyız, dikkatli olmalıyız, bu hatalara müsaade etmemeliyiz. Bundan sonra ders alıp yolumuza öyle devam edeceğiz. Acınızı paylaşıyorum" yanıtını verdi.

Bunun üzerine depremzede Yaşar Sayık, "Sayın başkanım bunu sizden istiyorum, müteahhitlerin tutuklanmasını istiyoruz. Bunu Allah rızası için yapın. Buranın hali nedir? Çocuklarımız büyüse devletimiz onları okutur, devletimizin kolu uzundur" ifadelerini kullandı.

Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.

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