Depremzede, "Devlet büyükleri iki gün sonra geldi" dedi; TV8 muhabiri mikrofonu kendine çevirip açıklama yaptı

Elazığ depreminin ardından bölgedeki vatandaşlarla röportaj yapan TV8 muhabiri, konuştuğu vatandaşın "Battaniyemiz yoktu, devlet büyükleri iki gün sonra geldi" demesi üzerine vatandaşın sözünü keserek kendisi açıklama yaptı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından TV8 muhabiri Orkun Ün bölgedeki vatandaşlarla konuşarak yaşananları aktardı. Muhabir, depremden etkilenen bir vatandaşın "Benim birkaç depremzede hastanede ve onlara yardım gelmedi" sözlerini "Şöyle çünkü hastanede bir şekilde ilk müdahaleleri yapılıyor" diyerek yanıtladı.

Vatandaşın sözlerine "Gerisini bize bırakıyorlar, olabildiğince akraba, tanıdık, arkadaştan yardım istedik. Onlar yardımımıza koştu. Devlet büyükleri iki gün sonra geldi, bir istediğiniz var mı diye sordu" diyerek devam etmesi üzerine ise muhabir mikrofonu kendine tutarak vatandaşların sözlerine karşı açıklama yaptı.

Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü