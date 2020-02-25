Depremin vurduğu Başkaleliler konuştu: Hiçbir şeyim kalmadı; dışarıda kalıyoruz

Van' ın Başkale ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında vatandaşlar yaşadıkları anları anlattı.

İran’ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Başkale ilçesinde can ve mal kaybına neden oldu. 9 kişinin hayatını kaybettiği, 64 kişinin yaralandığı depremde evler yıkıldı, hayvanlar yaralandı.

Deprem sonrasında aile fertlerini Van merkeze gönderen vatandaş, “İki gecedir yatmadım. Amcamın oğlu depremde hayatını kaybetti. Evlerimizin hepsi yıkıldı, hayvanlarımız dışarıda kaldı. Annem ile çocuklarım deprem korkusundan Van merkeze gitti. Ben de tek başıma kaldım. Korkudan ben de otların içinde yatıyorum“ dedi.

Ailesinden 6 kişiyi enkazdan çıkaran vatandaş ise “Aniden bir ses duydum ve eve baktığımda toz duman olmuştu. Çocuklarım da içerideydi, şu an 6 tane yaralım var. Evim ve hayvanlarım gitti, zararım çok. Hiçbir şeyim kalmadı, artık dışarıda kalıyoruz“ diye konuştu.