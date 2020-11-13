Depreme mağazanın deneme kabininde yakalanan kadından üstündeki kıyafetleri çıkarması istendi!

İzmir’de depremi esnasında bir AVM'deki bir mağazanın kabininde kıyafet deneyen bir kadının deprem anında mağazadan çıkmak istediği ancak mağaza çalışanlarınca üstündeki kıyafetleri çıkarması gerektiği gerekçesiyle engellendiği iddia edildi.

Denediği kıyafetleri çıkarmak zorunda kalan kadının arkadaşının ceketini üzerine alarak mağazayı terk ettiği öne sürüldü.

Olayla alakalı Kadın Savunma Ağı’na başvuran mağdur kadının hukuki süreçleri başlattığı belirtildi.

Şikayet üzerine ilgili mağazaya giden Kadın Savunma Ağı yetkililerinin ise özür ve açıklama talebi cevapsız kaldı. Kadın Savunma Ağı’nın olayla ilgili yaptığı basın açıklaması şöyle;

‘’Mavişehir Hilltown AVM Zara mağazasında bir kadın arkadaşımız kabinde aldığı ürünleri değiştirirken depreme yakalanmıştır. Dışarı çıkmak isterken deprem anında mağaza personeli tarafından durdurulmuş ve üzerindeki kıyafetlerin çıkarılması istenmiştir. Kadın arkadaşımız orda soyundurulmuş ve üzerinde hiçbir kıyafet olmadan yanındaki arkadaşının ceketini üzerine alarak ancak o şekilde mağazadan çıkabilmiştir. Yanındaki arkadaşı da bu olay üzerine bir astım krizi geçirmiştir. Kadın arkadaşımız Kadın Savunma Ağı’na destek ve dayanışma talebinde bulunmuştur.

"Bizde Kadın Savunma Ağı olarak bugün burada Zara’nın yetkili müdürüyle görüşme sağladık. Yetkili bize ‘’Sadece Zara’nın genel merkezinden bu işlemlerin yürütülebileceğini ve gerekli şikayetleri oraya yapmamız gerektiğini söyledi ve kendisi bir açılmada bulunmadı. Biz yaşanan olayla alakalı bir açıklama yapmalarını, Zara’nın tüm yetkili isimlerinden ve sosyal medya hesaplarından kadın arkadaşımızdan özür dilemeleri gerektiğini belirttik. Ayrıca olayı anlatan kısa bir metin paylaşmalarını talep ettik. Mağaza yetkili ise bu konuda yetkili olmadığını o yüzden Zara’nın merkez yönetimiyle görüşmemiz gerektiğini söyledi."

"Biz taleplerimizi Zara’nın en yetkili merkezine iletmesini istediğimizi söyledik. Burdan bir kez daha söylüyoruz deprem anında kadın arkadaşımızın yaşadığı şiddeti kabul etmiyoruz. Biz kadınlar her yerde şiddete maruz kalıyoruz; pandemide, depremde kadın öldürülüyor bu memlekette ve deprem anında üzerindeki kıyafet çıkarılacak ahlaksız bir çalışma şekline sahipse Zara hemen açıklama yapmalı ve özür dilemelidir. Arkadaşımız hukuki süreci başlatacaktır. Biz de kadınlar olarak, feministler olarak her zaman ona destek olmaya ve dayanışma sunmaya devam edeceğiz.‘’