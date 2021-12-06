Depreme sosyal medyada canlı yayın yaparken yakalandılar

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde vatandaşlar sosyal medyada canlı yayın açtıkları sırada yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Van Gölü'nde, saat 00.46'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Tuşba'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde canlı yayında arkadaşlarıyla şarkı söyleyen vatandaş "Şu anda Van'da deprem oluyor. Çok kötü sallandık ve sallanmaya devam ediyoruz" diyerek arkadaşlarını uyardı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Öteyandan Tuşba merkezli 5 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Van'a bağlı Erciş ilçesinde bir evde çatlaklar meydana geldi. Evde meydana gelen çatlaklar korkuya sebep oldu. Deprem sonrası vatandaşlar sokağa indi. Soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışan vatandaşlar depremin hafif salladığını ve artçıların devam ettiğini ifade etti.

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