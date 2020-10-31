Depreme hazırlık toplantısında depreme yakalandılar

31 Ekim 2020 16:55
İstanbul Avcılar’da ‘Hayat Kurtarma Hareketi’ adını verdiği kentsel yenilenme çalışmalarını başlatan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ve Avcılar'daki müteahhitler toplantı sırasında depreme yakalandı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında dijital ortamda gerçekleşen Müteahhitlerle Kentsel Dönüşüm Toplantısı İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yarıda kesildi.
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