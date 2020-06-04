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Depremde minaresi hasar gören cami yıkılacak

04 Haziran 2020 13:28

İstanbul Silivri açıklarında geçen Eylül ayında meydana gelen 5.8’lik depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Cami’sinin yıkımına yarın başlanacağı öğrenildi. Yıkım için firma tarafından getirilen dev yıkım makası ve kepçenin yanı sıra çevrede güvenlik önlemi alındığı da görüldü.

26 Eylül 2019’da Silivri Marmara Denizi açıklarında 5.8 şiddetinde meydana gelen depremde Avcılar’da E-5 karayolu kenarında bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Cami’sinin ikiz minarelerinde birisi yıkılmıştı. Yıkılan minare sonrası yapılan testlerde caminin depreme dayanıklı olmadığı ve yanlış inşaat demirleri kullanıldığı da ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonrası caminin aylar sonra alınan karar ile yarın sabah yıkımına başlanacağı öğrenildi. Yıkım için caminin bahçesine dev inşaat makası ve kepçe getirildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı.

Yıkım firması yetkilisi Muhammet Ali Erdemli, “Yarın sabah 9 da yıkıma başlanacak. Güvenlik önlemlerimizi aldık. Yarın sabahta başlayacağız inşallah. Makasla yıkımımız yarın biter. Toparlanmamız hafriyat çalışmaları derken 4 günde yıkımı tamamlamayı düşünüyoruz” dedi.

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