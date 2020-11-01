Deprem bölgesini ziyaret eden Akşener'e gözyaşlarıyla anlattı: Başımızı sokacak bir yer verin bize; 25 yılım gitti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6.6 büyüklüğünde depremin vurduğu İzmir'de incelemelerde bulunup, afetzedelerle görüştü. Akşener, evlerini kaybedenler için gereken yardımların yapılması konusunu TBMM’de gündeme getirme sözü verdi.

İyi Parti İzmir Milletvekilleri Aytun Çıray ve Müsavat Dervişoğlu'nun da eşlik ettiği Akşener'i görünce ağlayan bir depremzede "Başımızı sokacak bir yerimiz yok. Nereye kadar sığınırız başımız sokacak bir yer verin bize her şeyim gitti, 25 yılım gitti" dedi. Akşener'in vatandaşa "Buradaki maddi kayıpların da halledilmesi lazım. Dolayısıyla onun için buradayız hem geçmiş olsun, hem de ne olduğunu bittiğini görelim. Ondan sonra yardım yapalım" şeklinde yanıt verdi.

Arama kurtarma ekiplerinden bilgi alan Akşener yurttaşlara gerekli tüm yardımların yapılacağını söyledi. Akşener konuştuğu depremzedeye "Burada esas olan açıkta kalan vatandaşlarımıza hızla el uzatmaktır. Bunların takipçisi olacağız. Yerine koymak çok zor. İşler hallolsun, unutturmamaya gayret ediyorum. Bugün ben geçmiş olsuna geldim. Ama aradan bir süre geçtikten sonra 'Ne oluyor'u görmek için de tekrar geleceğim. Görevimiz o bizim" diye konuştu.

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