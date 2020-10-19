Denizli Valisi Atik'in maske sorusuna 'Gebermek istiyorum!' cevabını veren esnaf konuştu: Maske benim son derdim

Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in, 'Neden masken yok" sorusuna verdiği yanıtla gündem gelen esnaf Üzeyir Yazır, maske takma uyarılarından önce esnafın içinde bulunduğu ekonomik koşulları ve geçim sıkıntısının sorulması gerektiğini söyledi.

Artı Tv'de Aris Nalcı'nın yayınına bağlanan Üzeyir Yazır, Emniyet'in valinin denetim yapacağına ilişkin üç saat önceden kendilerine bilgi verdiğini söyledi. "Maske benim son derdim, benim derdim geçim" diyen Yazır, "Biz burada ekmeğin derdindeyiz. Ölmüşüz, kalmışız... Böyle fakir olduktan sonra ne anlamı var ki?" sözleriyle ekonomik krize tepki gösterdi.

Üzeyir Yazır, yeni tip Koronavirüs denetimleri sırasında Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in, "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna verdiği yanıtla gündem olmuştu.

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